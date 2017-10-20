По состоянию на 17:00 19 октября количество отравившихся после употребления пищи во львовском ресторане «Барская Рюмка» достигло 21 человека, в том числе 2-е детей, сообщает управление по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Львовского городского совета.

Ранее сообщалось о 12 отравившихся

Так, всего госпитализированы 20 человек, в том числе 2-е детей: во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу - 19 человек, в том числе 2-е детей; в инфекционное отделение Новояворовской РБ № 1 - 1 человек. Находится на амбулаторном лечении - 1 человек.

Отмечается, что предварительный диагноз - острая кишечная инфекция. Состояние всех госпитализированных пациентов средней тяжести. Пострадавшим оказывается медицинская помощь в соответствии клинических протоколов. Эпидрасследование и противоэпидемические мероприятия продолжаются.