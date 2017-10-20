Водитель автомобиля «Фольксваген Туарег», в который в Харькове врезался «Лексус», на допросе заявил, что пересекал перекресток на зеленый сигнал светофора. Об этом в эфире 112 Украина сообщил нардеп, советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

«Водителя «Туарега» не задерживали. Он дал показания, заявил, что ехал на «зеленый», был шокирован, что в него врезался «Лексус». Следователи установят точный момент, судя по тому, что мы видим, он мог поехать на мигающий желтый. У следователей есть достаточное количество видеоматериалов, показаний очевидцев. Позже будут заказаны технические экспертизы, которые дадут оценку действиям участников ДТП и в том числе и водителя «Туарега». После чего будет предъявлено обвинение и дело передадано в суд. Думаю, это дело трех месяцев», – отметил Геращенко.

Напомним, 18 октября в 20:45 в Харькове на улице Сумской автомобиль Lexus RX 350 въехал в группу людей, стоявших на тротуаре. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 пострадали.

За рулем Lexus была 20-летняя Елена Зайцева. Она отказалась давать показания полиции. Прокуратура Харьковской области утвердила ей подозрение.

По данным полиции, водитель «Лексуса» 6 раз привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД.