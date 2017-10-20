также в разделеОбщество
В зоне АТО резко сократилось количество обстрелов, потерь среди военных нет 25
ОБСЕ продлила мандат миссии на украинско-российской границе 20
Водителю «Лексуса», сбившему людей в Харькове, утвердили подозрение 37
Польша отказалась подписать письмо против украинского закона об образовании 27
19 октября. Картина дня 34
Российскому генералу грозит пожизненное за приказ об обстреле Авдеевки 142
Отчим подозреваемой в ДТП в Харькове: Дочь никогда не нарушала ПДД 192
Белоруса не пустили в Украину из-за рисунков в паспорте 52
«Интеру» назначили проверку из-за передачи с 12-летней мамой 95
Bellingcat показала новое фото «Бука» в день крушения МН17 305
В Одесской области задержали интернет-агитатора «Л/ДНР» 38
Установлены личности всех погибших и травмированных в ДТП в Харькове 119
РФ обвиняет Гриба в подготовке взрыва в сочинской школе 58
Безвизом уже воспользовались почти 300 тысяч украинцев 26
В Ривном за рулем джипа с оружием и наркотиками ехал 9-летний мальчик 136
Украина и Венгрия договорились о скандальных языковых нормах 228
Суд: Адвокат может защищать Януковича без встреч с ним 27
В НАБУ заявляют, что не задерживали Розенблата 89

В Украине миллионный ID-паспорт - пластиковую карту, которая заменяет обычный бумажный, - получила 15-летняя школьница в столице.

«Я пришла, подала документы, чтобы потом оформить загран, мне сообщили впоследствии: вы стали миллионным получателем ID-карты, и сказали на какое время придти», - рассказала Владислава Демчук, сообщает ТСН.

Пластиковый паспорт в Украине выдают уже почти год - как первое удостоверение личности или на замену потерянному. Обменять бумажную книжечку на пластик можно только тогда, когда пришло время менять фотографию. Новый образец внутреннего паспорта имеет чип с биометрическими данными. С ним можно уже путешествовать в Турцию без заграничного.

Напомним, с осени в Украине начали выдавать внутренние паспорта в виде ID-карты сразу с электронной цифровой подписью. 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги