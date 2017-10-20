В Украине миллионный ID-паспорт - пластиковую карту, которая заменяет обычный бумажный, - получила 15-летняя школьница в столице.

«Я пришла, подала документы, чтобы потом оформить загран, мне сообщили впоследствии: вы стали миллионным получателем ID-карты, и сказали на какое время придти», - рассказала Владислава Демчук, сообщает ТСН.

Пластиковый паспорт в Украине выдают уже почти год - как первое удостоверение личности или на замену потерянному. Обменять бумажную книжечку на пластик можно только тогда, когда пришло время менять фотографию. Новый образец внутреннего паспорта имеет чип с биометрическими данными. С ним можно уже путешествовать в Турцию без заграничного.

Напомним, с осени в Украине начали выдавать внутренние паспорта в виде ID-карты сразу с электронной цифровой подписью.