«Лексус», который сбил людей на тротуаре людей в Харькове, участвовал в гонках по городу. Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник министра внутренних дел Антона Геращенко.

«И я и все, кто видел видео, задавались вопросом: почему девушка-водитель «Лексуса» даже не пыталась затормозить в момент столкновения? После того, как сегодня харьковский интернет-провайдер «Триолан» выложил видео со своих камер наблюдения напротив Харьковского исполкома, все стало ясно. «Лексус», оказывается, участвовал в гонках по мирному вечернему Харькову», – отметил он.

Геращенко подчеркнул, что пешеходы стали жертвами «глупого желания малолетних девицы пофорсить». «Следствие теперь должно установить личность водителя второго авто, участвовавшего в «покатушках». Он будет важным свидетелем в деле по установлению виновных в харьковской трагедии, по которой последует неотвратимое наказание», – подчеркнул он

Напомним, вчера, 18 октября, в 20:45 в Харькове на улице Сумской автомобиль Lexus RX 350 въехал в группу людей, стоявших на тротуаре. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 пострадали.

За рулем Lexus была 20-летняя Елена Зайцева. Она отказалась давать показания полиции. Прокуратура Харьковской области утвердила ей подозрение.

По данным полиции, водитель «Лексуса» 6 раз привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД.