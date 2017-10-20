Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе продлила на квартал мандат СММ в пунктах пропуска на украинско-российской границе «Гуково» и «Донецк». Об этом сообщили из секретариата организации в Вене.

«Принятым сегодня (19 октября) консенсусным решением Постоянный совет ОБСЕ, 57 членов, согласились продлить срок действия мандата наблюдательной миссии ОБСЕ в чек-пойнтах «Гуково» и «Донецк» на 3 месяца, до 31 января 2018 года», - говорится в сообщении.

Мандат миссии, которая состоит из 22 наблюдателей, остается неизменным, сообщает Укринформ.

Наблюдатели, руководствуясь принципами беспристрастности и транспарентности, будут осуществлять мониторинг и докладывать о ситуации в двух российских пунктах перехода, а также о передвижениях вдоль границы.

Напомним, миссия ОБСЕ работает на границе с 29 июля 2014 года.