также в разделеОбщество
В Украине выдали миллионный ID-паспорт 9
В зоне АТО резко сократилось количество обстрелов, потерь среди военных нет 25
Водителю «Лексуса», сбившему людей в Харькове, утвердили подозрение 37
Польша отказалась подписать письмо против украинского закона об образовании 27
19 октября. Картина дня 34
Российскому генералу грозит пожизненное за приказ об обстреле Авдеевки 142
Отчим подозреваемой в ДТП в Харькове: Дочь никогда не нарушала ПДД 192
Белоруса не пустили в Украину из-за рисунков в паспорте 52
«Интеру» назначили проверку из-за передачи с 12-летней мамой 95
Bellingcat показала новое фото «Бука» в день крушения МН17 305
В Одесской области задержали интернет-агитатора «Л/ДНР» 38
Установлены личности всех погибших и травмированных в ДТП в Харькове 119
РФ обвиняет Гриба в подготовке взрыва в сочинской школе 58
Безвизом уже воспользовались почти 300 тысяч украинцев 26
В Ривном за рулем джипа с оружием и наркотиками ехал 9-летний мальчик 136
Украина и Венгрия договорились о скандальных языковых нормах 228
Суд: Адвокат может защищать Януковича без встреч с ним 27
В НАБУ заявляют, что не задерживали Розенблата 89

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе продлила на квартал мандат СММ в пунктах пропуска на украинско-российской границе «Гуково» и «Донецк». Об этом сообщили из секретариата организации в Вене.

«Принятым сегодня (19 октября) консенсусным решением Постоянный совет ОБСЕ, 57 членов, согласились продлить срок действия мандата наблюдательной миссии ОБСЕ в чек-пойнтах «Гуково» и «Донецк» на 3 месяца, до 31 января 2018 года», - говорится в сообщении.

Мандат миссии, которая состоит из 22 наблюдателей, остается неизменным, сообщает Укринформ.

Наблюдатели, руководствуясь принципами беспристрастности и транспарентности, будут осуществлять мониторинг и докладывать о ситуации в двух российских пунктах перехода, а также о передвижениях вдоль границы.

Напомним, миссия ОБСЕ работает на границе с 29 июля 2014 года.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

20
Теги