Ночью и утром 20 октября в Киеве ожидается туман, видимость 200-500 м. Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на Гидрометцентр.

Также синоптики прогнозируют на завтра переменную облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с, температура ночью около 10°, днем 13-15° тепла.

21 и 22 октября ожидается переменная облачность без существенных осадков, ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с, температура ночью 6-8°, Днем 21 октября 11-13°, 22 октября – 8-10° тепла.