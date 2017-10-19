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Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания по обращению омбудсмена и «Детектор медиа» назначил внеплановую проверку телеканала «Интер». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская просит Национальный совет принять меры, предусмотренные Законом «О телевидении и радиовещании» и «О Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания», к телеканалу «Интер» в связи с показом 9 и 13 октября передачи «Касается каждого», участницей которых стала 12-летняя мама из Львовщины. Также с заявлением о выпуске этой передачи к регулятору обратилась общественная организация «Детектор медиа», которая перечислила нарушенные, по ее мнению, нормы законов», - говорится в сообщении.

Нацсовет по результатам мониторинга эфира телеканала «Интер» за 9 и 13 октября этого года, как и уполномоченный по правам человека, обратил внимание на то, что во время передачи «Касается каждого» была распространена конфиденциальная информация о ребенке и раскрыты его персональные данные.

Кроме того, в эфире фактически происходил допрос девочки, во время которого ведущий пытался выяснить у нее, кто является отцом ребенка и что и как с ней происходило в интимных отношениях с тем лицом.

«Такая ситуация не могла не нанести повторной травмы ребенку. Это является прямым нарушением журналистских стандартов и основных норм, прописанных в Конвенции ООН о правах ребенка и Европейской конвенции о правах человека. Отечественное законодательство также запрещает использование телерадиоорганизаций для распространения информации, нарушающей законные права и интересы физических и юридических лиц, посягает на честь и достоинство личности (часть вторая статьи 6 Закона Украины «О телевидении и радиовещании»)», - напомнили в Нацагентстве.

В регуляторном органе расценивают факт трансляции этой передачи как проявление пренебрежения к моральным ценностям и нормам по правам человека. 
ForUm

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