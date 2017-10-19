В Ривном патрульные остановили Jeep Grand Cherokee, которым управлял 9-летний ребенок, сообщает пресс-служба патрульной полиции.

«Патрульные стационарного поста Опарипсы обратили внимание на автомобиль Jeep Grand Cherokee, за рулем которого сидел ребенок. Полицейские немедленно остановили авто и обнаружили, что им управлял 9-летний мальчик. Его 33-летний отец на пассажирском сиденье подтвердил, что он действительно посадил за руль своего сына», – говорится в сообщении.

По данным полиции, когда мужчина по просьбе полицейских искал свои документы, патрульные обратили внимание на предмет, похожий на оружие. Оказалось, что никаких разрешений на оружие у гражданина не было.

«Оказалось, что и это еще не все. Когда ребенок попросился в туалет, то по дороге мальчик пытался избавиться пакета с 25 таблетками вероятно наркотического происхождения», – подчеркнули в ведомстве.

Следственно-оперативная группа изъяла предмет, похожий на оружие, а также таблетки.

На мужчине патрульные вынесли админпостановление по ч. 2 ст. 126 КУоАП (Управление без соответствующих документов). Управление авто и ребенка передали жене правонарушителя, которая прибыла по вызову патрульных на место происшествия. Подальшей работой по этому делу будут заниматься следователи.