также в разделеОбщество
19 октября. Картина дня 13
Российскому генералу грозит пожизненное за приказ об обстреле Авдеевки 40
Отчим подозреваемой в ДТП в Харькове: Дочь никогда не нарушала ПДД 114
Белоруса не пустили в Украину из-за рисунков в паспорте 21
«Интеру» назначили проверку из-за передачи с 12-летней мамой 63
Bellingcat показала новое фото «Бука» в день крушения МН17 274
Установлены личности всех погибших и травмированных в ДТП в Харькове 90
РФ обвиняет Гриба в подготовке взрыва в сочинской школе 48
Безвизом уже воспользовались почти 300 тысяч украинцев 20
В Ривном за рулем джипа с оружием и наркотиками ехал 9-летний мальчик 104
Украина и Венгрия договорились о скандальных языковых нормах 187
Суд: Адвокат может защищать Януковича без встреч с ним 21
В НАБУ заявляют, что не задерживали Розенблата 80
Супрун уверяет, что закрывать больницы никто не собирается 90
Детективы НАБУ сняли Розенблата с самолета и забрали паспорта 82
Луценко объяснила, почему неприкосновенность нельзя отменить раньше 2020 153
Розенблату не дали вылететь в Германию 79
Украина усилила охрану границы со странами ЕС 69

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в городе Березовка Одесской области местного жителя, который через российские соцсети распространял антиукраинские материалы.

По данным пресс-центра ведомства, мужчина регулярно размещал на персональных страницах антиукраинские материалы с призывами к изменению государственной границы и конституционного строя Украины и популяризировал террористические организации «ДНР/ЛНР». Оперативники спецслужбы задокументировали, что информацию агитатор получал от куратора временно оккупированных боевиками территорий и распространял за «гонорары».

Во время обыска по месту работы и жительства злоумышленника сотрудники спецслужбы изъяли компьютерную и мобильную технику с доказательствами противоправной деятельности.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении агитатору о подозрении в совершении преступления.

Продолжается досудебное следствие.

 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

23
Теги