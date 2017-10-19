Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в городе Березовка Одесской области местного жителя, который через российские соцсети распространял антиукраинские материалы.

По данным пресс-центра ведомства, мужчина регулярно размещал на персональных страницах антиукраинские материалы с призывами к изменению государственной границы и конституционного строя Украины и популяризировал террористические организации «ДНР/ЛНР». Оперативники спецслужбы задокументировали, что информацию агитатор получал от куратора временно оккупированных боевиками территорий и распространял за «гонорары».

Во время обыска по месту работы и жительства злоумышленника сотрудники спецслужбы изъяли компьютерную и мобильную технику с доказательствами противоправной деятельности.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении агитатору о подозрении в совершении преступления.

Продолжается досудебное следствие.