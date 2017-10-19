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Виктор Медведчук заявил, что все попытки власти насаждать ненависть к России и российскому народу, создавая образ врага, терпят фиаско. Об этом лидер Общественного движения «Украинский выбор — Право народа» написал в своей статье, опубликованной в газете «Аргументы и факты в Украине».

Комментируя идею парламентариев об ограничении права украинцев на выезд в РФ, он отметил, что украинское общество открыто выступит против такой инициативы. «Чтобы не быть голословным, приведу несколько цифр. По данным Госпогранслужбы, в первом полугодии 2017 года количество выехавших в Россию украинцев превысило 2,67 млн (что на 56,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016-го). И это при том, что авиасообщение между Украиной и Россией прекращено с 2015 года», — сообщил политик.  В то же время за первое полугодие железнодорожным транспортом украинско-российскую границу пересекли из Украины 424,6 тыс. пассажиров, из России ― 434 тыс.

По словам Медведчука, данные соцопросов еще более показательные. Так, согласно результатам совместного проекта Киевского международного института социологии и российской организации «Левада-Центр», количество украинцев, которые положительно относятся к России, с февраля по май этого года выросло на 5% (с 39% в феврале до 44% в мае). «Совершенно очевидно, что все попытки «партии войны» посеять рознь и ненависть провалились ― они не только не были поддержаны украинцами, но и вызвали резкую критику, неприятие и возмущение в обществе», — убежден политик.

Он напомнил, что за 3,5 года примеров таких деструктивных решений «реформаторов» набралось немало ― это и признание Верховной Радой утратившим силу закона «Об основах государственной языковой политики»; и «законы о реинтеграции»; и закон о люстрации, выхолостивший систему государственного управления; и закон о декоммунизации, которая  свелась к бесконечным переименованиям; и запрет российских социальных сетей и поисковиков, запрет российских телеканалов и СМИ, введение квот, ограничивающих русскоязычный контент в радио- и телеэфирах, составление санкционных списков деятелей культуры; и «языковая статья» закона «Об образовании»; и отказ от внеблокового статуса, попытка «вступить» Украину в НАТО вопреки воле ее граждан.

«Все эти решения не в интересах Украины. Именно поэтому украинское общество открыто выступает против них», — считает лидер «Украинского выбора». Он уверен, что такая же участь постигнет и законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно введения временного ограничения права граждан Украины на выезд из Украины в государство-агрессор)».  «Ведь все инициативы, направленные не на созидание, а на разрушение, не на объединение, а на раскол страны, обречены на провал, поскольку противоречат самой мировоззренческой позиции толерантного и миролюбивого Украинского народа», — заключил Медведчук. 
ForUm

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