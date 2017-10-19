Семьям погибших и пострадавшим в ДТП в Харькове на ул. Сумской будет предоставлена материальная помощь из средств городского бюджета. Об этом сегодня, 19 октября, заявил первый заместитель харьковского городского головы Игорь Терехов, сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.

По его словам, люди получат по 20 тыс. грн. Также харьковский городской голова Геннадий Кернес распорядился, чтобы все расходы на лечение и медикаменты для пострадавших взял на себя городской совет.

«Вчера произошла ужасная трагедия. Погибли пять человек. По поручению Геннадия Кернеса мы возьмем на себя расходы на их похороны, и если понадобятся еще какие-то затраты, будем помогать семьям. С момента происшествия у нас был организован штаб, мы занимались локализацией происшествия, помощью пострадавшим», - сказал Терехов.

По его словам, городской совет также будет осуществлять общественный контроль за расследованием случившегося.

«Поступали звонки с просьбой, чтобы мы взяли расследование под свой контроль. Таких функций, по законодательству, у нас нет, но мы будем осуществлять общественный контроль», - отметил первый вице-мэр.

По его словам, сейчас коммунальные службы продолжают работать на месте происшествия, также там выставлена муниципальная охрана. Светофор, который был снесен, начнет работать в течение нескольких часов.



«Прямой нормы закона для объявления в городе Дня скорби не существует, но сегодня скорбят все харьковчане. Люди все время приходят на место трагедии, сопереживают», - отметил Терехов.

Напомним, вчера, 18 октября, в 20:45 в Харькове на улице Сумской автомобиль Lexus RX 350 въехал в группу людей, стоявших на тротуаре. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 пострадали.

За рулем Lexus была 20-летняя Елена Зайцева.