Со вчера, 18 октября, в рамках проведения операции «Граница-2017» для усиления охраны государственной границы со странами Европейского Союза в пределах Волынской, Львовской, Закарпатской и Черновицкой областей привлечены дополнительные подразделения Государственной пограничной службы, сообщает пресс-служба ГПСУ.

Отмечается, что для этого привлечены резервы председателя Государственной пограничной службы от Национальной академии Государственной пограничной службы Украины им. Б.Хмельницкого, мобильного пограничного отряда «Дозор», пограничной комендатуры быстрого реагирования в общей численности более 300 военнослужащих.

В частности военнослужащие уже прибыли для усиления охраны участка границы в пределах Черновицкой и Ивано-Франковской областей. Ими будут перекрыты наиболее угрожаемые направления украинско-румынской и украинско-молдавской границы.

«Курсанты обеспечены всем необходимым для несения пограничной службы на разных участках границы, в том числе и для автономного несения службы по несколько суток. Для более эффективного выполнения задач они оснащены как техническим средствами, так и созданы надлежащие бытовые условия», - сообщил ректор Национальной академии генерал-майор Олег Шинкарук.

Также ректор академии выразил твердое убеждение, что курсанты-пограничники, находясь на участках ответственности органов охраны государственной границы, умело воспользуются полученными в академии теоретическими знаниями и практическими навыками, проявят себя как подразделение, которое способно комплексно выполнять все поставленные перед ним задачи.

«Основной целью усиления данного направления границы является противодействие организованной преступности. Для помощи в патрулировании будут применяться беспилотные летательные аппараты, оборудованные современными камерами фото- и видеонаблюдения, а также тепловизионными средствами», – отметил первый заместитель начальника Западного регионального управления - начальник штаба полковник Руслан Краснопортко.