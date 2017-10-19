Правительство Испании объявило, что в субботу 21 октября соберется на заседание, чтобы решить вопрос об отмене автономии Каталонии для восстановления конституционного порядка.

Соответствующее заявление было опубликовано после того, как по истечении очередного ультиматума власти Каталонии отказались однозначно ответить: объявили они формально о независимости от Испании или нет, сообщает Медуза.

Для восстановления порядка Мадрид намерен задействовать 155-ю статью Конституции, которая позволяет приостановить полномочия местного руководства и ввести внешнее управление в регионе.

Напомним, ранее лидер Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что объявит об окончательной независимости Каталонии, если Мадрид отклонит предложение диалога и применит статью 155 Конституции, которая ограничивает самоуправления региона.

К понедельнику, 16 октября, Мадрид требовал от Пучдемона объяснить, что означает подписанная им декларация независимости Каталонии. Однако каталонский лидер в письме к премьер-министру Испании не предоставил четкого ответа.

Позже правительство в Мадриде потребовало от Каталонии прояснить позицию относительно независимости до 10 утра четверга по местному времени.

Как сообщалось, 10 октября глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон вместе с главами нескольких партий подписал декларацию о провозглашении независимости от Испании.

В то же время он обратился к региональному парламенту в Барселоне с призывом отложить голосование за провозглашение независимости на несколько недель ради диалога с Мадридом.

1 октября в Каталонии прошел запрещенный Испанией референдум о независимости автономии. По информации каталонской власти, более 90% избирателей высказались за независимость от Испании.