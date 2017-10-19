Фракция партии «Самопомич» исключила из своего состава депутата Наталью Веселову. Об этом объявил с трибуны спикер парламента Андрей Парубий.

«Сообщаю об исключении из состава фракции «Самопомич» Натальи Веселовой», - отметил Парубий, сообщает «Украинская правда».

Ранее фракция «Самопомич» решила исключить из фракции Веселову из-за того, что она проголосовала в Раде за законопроект, внесенный президентом Петром Порошенко, о продлении действия особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

В партии объяснили, что основанием для исключения было совершение действий, порочащих репутацию фракции и партии «Самопомич», в частности, это инициирование законопроектов, которые отрицают оккупацию вопреки позиции фракции.