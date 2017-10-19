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В Киеве вокруг правительственного квартала утром 19 октября спокойно, движение транспорта по улице Грушевского частично открыто.

По состоянию на 8 утра возле м. Арсенальная люди не собираются, как было 17 октября.

Для проезда открыта часть дороги, однако большинство машин останавливают для проверки, просят открыть багажники, сообщает «Украинская правда».

Напомним, 17 октября в Киеве под стенами Верховной Рады началась акция протеста соратников бывшего губернатора Одесской области, а ныне лидера партии «Рух нових сил» Михаила Саакашвили и ряда других оппозиционных политиков.

Организаторы и участники мероприятия требуют от парламента отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, сделав партийные списки открытыми, а также создать антикоррупционный суд.

Активисты установили на площади Конституции, в Мариинском парке и на улице Грушевского около 60 палаток.  

 
ForUm

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