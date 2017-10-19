Ночь возле Верховной Рады прошла спокойно, заявляют митингующие.

Утром активисты убирают палаточный городок и ждут голосования в парламенте по двум законопроектам - относительно снятия неприкосновенности с нардепов и изменений в избирательное законодательство, сообщает ТСН. Ранок.

Вопроса создания антикоррупционного суда в повестке дня пока нет, поэтому депутаты ждут президентского законопроекта.

Активисты говорят, что будут пускать в Раду беспрепятственно всех депутатов, однако не будут выпускать в случае негативного голосования.

Напомним, 17 октября в Киеве под стенами Верховной Рады началась акция протеста соратников бывшего губернатора Одесской области, а ныне лидера партии «Рух нових сил» Михаила Саакашвили и ряда других оппозиционных политиков.

Организаторы и участники мероприятия требуют от парламента отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, сделав партийные списки открытыми, а также создать антикоррупционный суд.

Активисты установили на площади Конституции, в Мариинском парке и на улице Грушевского около 60 палаток.