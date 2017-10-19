Полиция отпустила всех активистов, задержанных во время столкновений с правоохранителями на улице Грухевского. Об этом сообщается на странице «Движения новых сил» в Facebook.



«За отсутствием состава преступления полиция вынуждена была отпустить активистов даже без составления административных протоколов. Однако, некоторые из активистов сильно избиты – у одного гематома на голове, а у другого – вывихнут мизинец», – говорится в сообщении.

Как ранее сообщал ForUm, вчера, 18 октября, около 17:30 возле палаточного городка участников акции протеста под Верховной Радой произошли столкновения протестующих с полицией. Правоохранители применили слезоточивый газ.

В ходе попытки полицией штурмовать палаточный городок были задержаны 11 активистов.