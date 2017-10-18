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Директор департамента коммуникации Министерства внутренних дел Артем Шевченко заявил, что информация о подготовке покушения на заместителя председателя фракции «Оппозиционный блок» Сергея Левочкина с участием МВД – ни что иное, как попытка оправдаться в глазах общества, сообщает пресс-служба министерства.

Он отметил, что на подконтрольных олигархам телеканалах создается искаженная информационная картина.

«Обвинение в подготовке покушения – это бред политических приспешников экс-президента-предателя Януковича, которые, чувствуя неизбежную ответственность за совершенные против народа Украины преступления, пытаются оправдаться в глазах общества и ради этого создают искаженную информационную картину в своих подконтрольных медиа, приобретенных на украденные деньги» - сказал Шевченко.

Напомним, ранее Левочкин заявил, что на него готовится покушение «при участии Министерства внутренних дел».

 
ForUm

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