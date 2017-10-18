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В Белой Церкви полиция остановила судью, управлявшую автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

На улице Привокзальной в Белой Церкви сотрудники группы реагирования патрульной полиции остановили автомобиль с явными механическими повреждениями, характерными для ДТП. Управляла транспортным средством судья Белоцерковского горрайонного суда Киевской области. Во время проверки документов полицейские обратили внимание, что женщина находится за рулем с явными признаками алкогольного опьянения. Кроме того, оказалось, что срок временного разрешения на право управления транспортным средством истек.

Полицейские предложили водителю пройти медицинское обследование на определение состояния алкогольного опьянения, однако женщина отказалась.

Относительно правонарушителя составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения) и ч. 1 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов на право управления таким транспортным средством или не предъявившим их для проверки) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Отмечается, что полиция уже третий раз за год составляет административный протокол на чиновника.  
ForUm

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