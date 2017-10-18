Народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Сергей Лещенко устроил в Facebook перепалку с первым вице-спикером Верховной Рады Ириной Геращенко.

Спор был вызван постом Геращенко, после которого к ней подошел Лещенко и высказал свое негодование.

«Ко мне только что подошел Лещенко с текстом: «Ты нормальная вообще? Ты что за х***ю в своем посте написала? Ира, мне честно за тебя стыдно». Должна добавить, что мне также стыдно за Сергея. За постоянную агрессию, за нетерпимость к другому мнению. Я точно ни с кем не должна согласовывать тексты своих постов на фб, друг Сергей. И мне стыдно за его непарламентскую лексику. Да, жду от еврооптимистов и еврооптимистов осуждения этой лексики, они же у нас выдающиеся морализаторы. Извинения от самого Сергея также приму», - написала Геращенко.

В комментарии Лещенко потребовал, чтоб она указала цитату полностью: «Ира, допиши до конца мою цитату о том, что ты новая Анна Герман при Порошенко».