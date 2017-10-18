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Сотрудники военной прокуратуры Винницкого гарнизона Центрального региона Украины совместно с СБУ задержали военнослужащего Вооруженных сил прапорщика А. во время сбыта боеприпасов и взрывчатых веществ.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Около 21:00 в ходе проведения оперативными сотрудниками Управления Службы безопасности Украины в Винницкой области (на основании постановления прокурора негласного следственного (розыскного) действия – контроля за совершением преступления в форме оперативной закупки), задокументирован факт сбыта прапорщиком А. патронов калибра 5,45 мм в количестве 263 шт., а также самодельного взрывного устройства», - говорится в сообщении.

Проводятся первоочередные следственные действия, военнослужащий задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, решается вопрос об избрании меры пресечения в ходе досудебного расследования в уголовном производстве.
ForUm

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