Акции протеста под Верховной Радой продлятся как минимум до четверга, 19 октября. Об этом в эфире 5 канала рассказал координатор Общественного движения «Честно» Николай Выговский.

«Мы уже достигли хороших результатов... Верховная Рада уже рассматривает медицинскую реформу, а на четверг в повестке дня уже поставили изменение избирательного законодательства и ограничение депутатской неприкосновенности. Соответственно мы продолжаем протесты и остаемся под стенами Верховной Рады до четверга, чтобы в четверг, когда парламент закончит рассмотрение медицинской реформы, сразу побудить его переходить к рассмотрению избирательной реформы и ограничивать депутатскую неприкосновенность», - сказал он.

Напомним, 17 октября в Киеве под стенами Верховной Рады прошла акция протеста соратников бывшего губернатора Одесской области, а ныне лидера партии «Рух нових сил» Михаила Саакашвили и ряда других оппозиционных политиков.

Позже часть участников акции переместились к некоторым выходам из зданий парламентских комитетов и заблокировали их.

Около 16:10 на углу улиц Грушевского и Садовой произошли столкновения между митингующими и полицией. По данным МВД, в результате столкновений под зданием ВР пострадали 3 активистов и один полицейский.

После этого правоохранители пропустили митингующих с палатками на площадь перед Верховной Радой. Активисты установили их на площади Конституции, в Мариинском парке и на улице Грушевского.