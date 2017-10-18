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Россия и Венгрия намерены не допустить вступления в силу украинского закона об образования.

Об этом заявила спикер Совета федерации РФ Валентина Матвиенко на встрече с председателем Госсобрания Венгрии Ласло Кевером, сообщает УНИАН.

Матвиенко поблагодарила венгерскую сторону за поддержку работы по популяризации русского языка и культуры. Они коснулись ситуации вокруг принятого в Украине закона об образовании, заявив, что его «дискриминационные нормы» не предусматривают «возможности для представителей этнических меньшинств получать образование на родном языке».

«Мы будем действовать, чтобы вынудить Украину убрать из закона все дискриминационные нормы. Мы не можем допустить, чтобы он вступил в действие», - сказала Матвиенко.

«Закон нарушает базовые принципы международного права, - заявила она и напомнила, что Совет федерации единогласно принял заявление в связи с «ущемлением прав русскоязычных граждан, людей других национальностей» в Украине.

«Мы не можем не обращать внимания на этот закон. Он грубейшим образом нарушает европейские конвенции в области прав национальных меньшинств, их языков и культуры. В Украине проживают миллионы русскоязычных соотечественников. С принятием закона об образовании политика вытеснения русского языка и вовсе обретает «законные» формы», - утверждает Матвиенко.

В свою очередь, Кевер отметил важную роль России в европейских делах и высказался за необходимость налаживания отношений между РФ и Евросоюзом. «Сегодня разрешить актуальные мировые проблемы, конфликты без участия России невозможно», - уверен он. По словам Кевера, Венгрии в лице Украины нужен «стабильный и уравновешенный сосед».

«Закон об образовании показывает, что, к сожалению, сегодня эта страна нестабильна. Вопрос затрагивает нас в не меньшей степени, чем Россию. В Украине проживает 170 тыс. венгров. Этот закон делает невозможным обучение детей на венгерском языке. Мы не нашли ни одной здравой причины принятия данного документа, кроме желания усилить напряжение внутри Украины», - сказал он. По его словам, если Киев не поменяет позицию, Украина рискует потерять важного партнЕра и союзника в лице Венгрии.

Как известно, Венгрия одной из первых раскритиковала принятый Закон Украины «Об образовании» от 5 сентября и пригрозила, что через него будет блокировать все международные инициативы Украины.  

10 октября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что новый закон Украины «Об образовании» существенно нарушает принципы Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. 

Он также заявил, что Будапешт будет дальше добиваться от Киева отзыва закона об образовании, а если этого не произойдет, то будет требовать санкций Европейского Союза против Украины.

В конце сентября правительство Украины направило закон «Об образовании» на экспертизу в Венецианскую комиссию – консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы. Выводы ожидаются в декабре.
ForUm

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