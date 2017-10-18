также в разделеПротесты
МВД: Под Радой – около 200 человек 20
Активист рассказал, как долго продлятся протесты под Радой 90
Митингующие собираются ночевать под Радой 96
Возле ВР установили около 50 палаток, митингующие расходятся 118
Митингующие под Радой избили нардепа Барну 286
Саакашвили призвал митингующих оставаться под ВР 80
В столкновениях под ВР пострадали 3 митингующих и 1 полицейский 73
Митингующие устанавливают под Радой палатки 105
Активистов с палатками пропустили на площадь Конституции 53
Под Радой произошли столкновения митингующих с силовиками 258
Полиция не изымала у митингующих по ВР запрещенные предметы 33
Митингующие заблокировали выходы из комитетов ВР 149
МВД: Митингующие могут осуществить попытку штурма Рады 159
Под Радой митингуют против принятия законов по Донбассу 112
Из-за митинга медиков в столице перекрыли улицу Грушевского 158
Участники митинга автомобилистов решили завершить акцию 87
Полиция оттеснила от Рады митингующих автомобилистов 192
Под Радой снова собираются водители авто на еврономерах 91

Сноса палаток, установленных митингующими на улице Грушевского и у здания Верховной Рады, не будет, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.  

«Никакого сноса палаток не будет. Но во избежание провокаций и для безопасности самих митингующих вход в зону митинга будет осуществляться через рамки металлоискателей», - написал он в Facebook.

Генпрокурор заявил, что у спецслужб была информация и установлены факты хранения и закупки оружия членами незаконных формирований, находящихся среди митингующих.

«Именно этим объясняются усиленные меры безопасности МВД», - пояснил Луценко.

Как сообщал ForUm, 17 октября участники митинга установили возле здания Верховной Рады около 50 палаток.

В этот день под стенами Верховной Рады проходила акция протеста соратников бывшего губернатора Одесской области, а ныне лидера партии «Рух нових сил» Михаила Саакашвили и ряда других оппозиционных политиков.

Около 16:10 на углу улиц Грушевского и Садовой произошли столкновения между митингующими и полицией. Пострадали четыре человека. Один из пострадавших – полицейский. По факту событий в центре Киева открыто уголовное производство.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

53
Теги