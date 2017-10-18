Сноса палаток, установленных митингующими на улице Грушевского и у здания Верховной Рады, не будет, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

«Никакого сноса палаток не будет. Но во избежание провокаций и для безопасности самих митингующих вход в зону митинга будет осуществляться через рамки металлоискателей», - написал он в Facebook.

Генпрокурор заявил, что у спецслужб была информация и установлены факты хранения и закупки оружия членами незаконных формирований, находящихся среди митингующих.

«Именно этим объясняются усиленные меры безопасности МВД», - пояснил Луценко.

Как сообщал ForUm, 17 октября участники митинга установили возле здания Верховной Рады около 50 палаток.

В этот день под стенами Верховной Рады проходила акция протеста соратников бывшего губернатора Одесской области, а ныне лидера партии «Рух нових сил» Михаила Саакашвили и ряда других оппозиционных политиков.

Около 16:10 на углу улиц Грушевского и Садовой произошли столкновения между митингующими и полицией. Пострадали четыре человека. Один из пострадавших – полицейский. По факту событий в центре Киева открыто уголовное производство.