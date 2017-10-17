В Киеве под стенами Верховной Рады прошла акция протеста соратников бывшего губернатора Одесской области, а ныне лидера партии «Рух нових сил» Михаила Саакашвили и ряда других оппозиционных политиков. Организаторы и участники мероприятия требуют от парламента отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, сделав партийные списки открытыми, а также создать антикоррупционный суд.

Правопорядок в центре столицы охраняли около 3,5 тыс. силовиков, частично было перекрыто движение транспорта. По разным оценкам, участие в акции протеста под зданием парламента принимают несколько тысяч человек.

Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк заявил, что участники акции протеста могут осуществить попытку штурма Верховной Рады с использованием взрывчатых пакетов.

Позже часть участников акции переместилась к некоторым выходам из зданий парламентских комитетов и заблокировала их.

Около 16:10 на углу улиц Грушевского и Садовой произошли столкновения между митингующими и полицией. По данным МВД, в результате столкновений под зданием ВР пострадали 3 активистов и один полицейский.

После этого правоохранители пропустили митингующих с палатками на площадь перед Верховной Радой. Активисты установили на площади Конституции, в Мариинском парке и на улице Грушевского более 50 палаток.

Фото: РБК-Украина

Комментируя ситуацию, Президент Петр Порошенко заявил, что Украинцы имеют право на мирных манифестациях защищать свои права и объявлять требования к власти.

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Кроме того, митингующие под Верховной Радой забросали яйцами депутата от БПП Алексея Гончаренко.

Также участники акции напали на народного депутата от фракции «Блока Петра Порошенко» Олега Барну.

Фото: УП

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Заглавное фото: Olya Komarova