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Лидер партии «Рух нових сил» Михаил Саакашвили призвал митингующих оставаться под Верховной Радой до выполнения их требований.

Об этом он сказал, обращаясь к участникам акции, 17 октября под стенами парламента.

«Хорошая идея – нам здесь остаться, пока они не выполнят наши требования. Мы пришли вынести козла коррупции, козла произвола, безнаказанности, и вообще вынести козла конкретного!», – сказал Саакашвили на площади Конституции, сообщает «Украинская правда».

Политик добавил, что власти согласились в четверг выполнить 2 из 3 требований митингующих, но расценивает это как затягивание времени.

По его мнению, больше всего боится протеста президент Петр Порошенко.

«Януковича больше ненавидели, чем Кучму, а Порошенко больше ненавидят, чем Януковича. И это печальный факт», – заявил Саакашвили.

По его словам, «разница между Януковичем и Порошенко заключается в том, что от Януковича никто ничего хорошего не ожидал, а Порошенко задабривал народ сладкими речами».

Напомним, 17 октября в Киеве под стенами Верховной Рады проходит акция протеста соратников бывшего губернатора Одесской области, а ныне лидера партии «Рух нових сил» Михаила Саакашвили и ряда других оппозиционных политиков.

Правопорядок в центре столицы охраняют около 3,5 тыс. силовиков, частично перекрыто движение транспорта.

Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк заявил, что участники акции протеста могут осуществить попытку штурма Верховной Рады с использованием взрывчатых пакетов.

Позже часть участников акции переместилась к некоторым выходам из зданий парламентских комитетов и заблокировала их.

Около 16:10 на углу улиц Грушевского и Садовой произошли столкновения между митингующими и полицией.

После этого правоохранители пропустили митингующих с палатками на площадь перед Верховной Радой. Активисты установили их на площади Конституции и на улице Грушевского.   

Спикер Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко заявил, что в результате столкновений под зданием ВР пострадали 3 активистов и один полицейский.
ForUm

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