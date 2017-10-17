В понедельник, 16 октября, в Киев пришло «бабье лето», сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

Максимальная температура воздуха после полудня 16 октября поднялась выше 15 градусов, а среднесуточная достигла 11 градусов. По прогнозам Украинского гидрометцентра она будет еще расти ориентировочно до + 20-21 ° С и возможно превысит исторические максимумы температуры в эти дни. Согласно прогнозу, «бабье лето» в столице продлится около недели.

Климатологи обсерватории определили, что самым коротким за последние годы «бабье лето» было в 2014 году, когда оно длилось всего 6 дней – с 11 по 16 октября, а самым длинным в 2012 году – 13 дней – с 25 сентября по 7 октября.

Напомним, нынешняя метеорологическая осень началась 26 сентября.