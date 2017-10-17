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Президент Украины Петр Порошенко назвал недопустимым самовольный захват вертолетной площадки в Киеве на Парковой дороге активистами политических партий «Национальный корпус», «Правый сектор» и «Свобода».

Об этом Глава Украинского государства заявил на совместном брифинге с президентом Мальты Мари-Луиз Колейро Прекой, сообщает РБК-Украина.

«Примером стука в открытые двери является абсолютно неприемлемый захват вертолетной площадки с требованием вернуть ее в государственную собственность, когда она уже решением прокуратуры и так находится в государственной собственности. Только на законных основаниях, и ждет решения суда. Любые другие формы ведут к атаманщине и хаосу и являются абсолютно неприемлемыми», - заявил Президент Украины.

Напомним, 16 октября представители «Национального корпуса», «Правого сектора» и ВО «Свобода» потребовали национализации вертолетной площадки экс-президента Украины Виктора Януковича и взяли ее под контроль. 

Пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган заявила, что вертолетная площадка, находится в управлении государственного предприятия.

Однако националисты остаются на ее территории.
ForUm

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