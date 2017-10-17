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Начальник Управления государственной охраны Валерий Гелетей заявил, что нардеп Владимир Парасюк продемонстрировал неадекватное и антисоциальное поведение, прикрываясь своей депутатской неприкосновенностью. Об этом он сказал в эфире телеканала 112 Украина.

«Есть хорошее правило – не спорить и не вести диалог с людьми такого типа, чтобы не опускаться до их уровня, потому что именно это то, к чему они стремятся», - сказал чиновник.

Он также сообщил, что Парасюк как таковых ударов ему не нанес.

«Суть проблемы в том, что народный депутат Парасюк, его подход, его обвинения и все то, что произошло, произошло в связи с неадекватным поведением этого человека. Я хотел услышать от него те претензии не на камеру, а чтобы он объяснил, какие имеет претензии ко мне лично. Потому что он с собой взял человека, который снимал, такая заготовка была. С самого начала он сказал, что много людей собралось возле Рады, правоохранителей, но это было только основание, чтобы этот конфликт произошел», - считает Гелетей. 

«Я в любом случае ни с каким заявлением не обращался (в правоохранительные органы, - ред.). Я не говорю, что есть телесные повреждения или порванная одежда, произошел неприятный инцидент... Ударов не было, был один толчок и его словоблудие», - резюмировал он.

Напомним, сегодня, 17 октября, в ходе протестов под Верховной Радой между нардепом Владимиром Парасюком и начальником Управления государственной охраны Украины Валерием Гелетеем произошла потасовка. Правоохранители внесли сведенья о правонарушении в ЕРДР.

Нардеп Сергей Лещенко, который находился рядом с местом конфликта, заявил, что Парасюк не лез драться, а «споткнулся, упал и зацепился» за Гелетея.
ForUm

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