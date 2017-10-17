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Сегодня, 17 октября, в центре Запорожья неизвестные расстреляли внедорожник Subaru Forester.

Об этом сообщает местное издание 061 со ссылкой на руководителя отдела коммуникаций Нацполиции Екатерину Людвик.

Отмечается, что примерно в 10:00 на улице Нижнеднепровской расстреляли припаркованный внедорожник Subaru Forester, который принадлежит 49-летнему запорожцу.

Неизвестные расстреляли заднюю часть кузова и стекло. На данный момент на месте происшествия работают следователи.

 
ForUm

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