Городской голова Львова Андрей Садовый взял однодневный отпуск, чтобы поехать в Киев на митинг под Верховной Радой.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-секретаря горсовета Кристину Процак.

Садовый о намерении принять участие в протестной акции под парламентом сообщил накануне в Facebook.

«Я могу не соглашаться со многими политиками, которые будут на митинге. Но я понимаю одно – быть ли тем или иным политикам у власти, должен решать народ. Если не принять эти три законопроекта – то вскоре народ уже никого выбирать не будет. Власть назначать олигархия!» - написал он, указав, что речь идет о законопроектах об антикоррупционном суде, новом избирательном законе с системой открытых списков и снятии депутатской неприкосновенности.

Напомним, 17 октября в Киеве под стенами Верховной Рады проходит акция протеста соратников бывшего губернатора Одесской области, а ныне лидера партии «Рух нових сил» Михаила Саакашвили и ряда других оппозиционных политиков. Организаторы и участники мероприятия требуют от парламента отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, сделав партийные списки открытыми, а также создать антикоррупционный суд.

Правопорядок в центре столицы охраняют около 3,5 тыс. силовиков, частично перекрыто движение транспорта. По разным оценкам, участие в акции протеста под зданием парламента принимают несколько тысяч человек.