также в разделеПолитика
Порошенко прокомментировал протесты в Киеве 56
Порошенко объяснил, почему предложил отменить депутатский иммунитет 63
Группа нардепов сорвала заседание Согласительного совета 189
Парубий: Венецианская комиссия отклонила законопроекты по антикоррупционному суду 37
Порошенко начал встречу с президентом Мальты 30
Парасюк под Радой ударил ногой Гелетея 192
Парубий поручил комитету срочно заняться неприкосновенностью 44
Гройсман призвал нардепов запустить медреформу 31
Порошенко предлагает изменения относительно депутатской неприкосновенности 56
Украина избрана в состав Совета ООН по правам человека 52
Польша против пересмотра Ассоциации Украина-ЕС 46
Порошенко наградил участников национально-освободительного движения 65
Порошенко: Украина обязательно станет членом НАТО 96
«Больше никому не доверю это дело»: Тимошенко заявила, что идет в президенты 220
В Венгрии устроили акцию за «самоопределение» Закарпатья 166
Земан не намерен извиняться за слова о Крыме 48
У Путина прокомментировали скандальное заявление Зеемана о Крыме 80
МИД хочет разработать имплементационный план закона об образовании 26

Городской голова Львова Андрей Садовый взял однодневный отпуск, чтобы поехать в Киев на митинг под Верховной Радой.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-секретаря горсовета Кристину Процак.

Садовый о намерении принять участие в протестной акции под парламентом сообщил накануне в Facebook.

«Я могу не соглашаться со многими политиками, которые будут на митинге. Но я понимаю одно – быть ли тем или иным политикам у власти, должен решать народ. Если не принять эти три законопроекта – то вскоре народ уже никого выбирать не будет. Власть назначать олигархия!» - написал он, указав, что речь идет о законопроектах об антикоррупционном суде, новом избирательном законе с системой открытых списков и снятии депутатской неприкосновенности.

Напомним, 17 октября в Киеве под стенами Верховной Рады проходит акция протеста соратников бывшего губернатора Одесской области, а ныне лидера партии «Рух нових сил» Михаила Саакашвили и ряда других оппозиционных политиков. Организаторы и участники мероприятия требуют от парламента отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, сделав партийные списки открытыми, а также создать антикоррупционный суд.

Правопорядок в центре столицы охраняют около 3,5 тыс. силовиков, частично перекрыто движение транспорта. По разным оценкам, участие в акции протеста под зданием парламента принимают несколько тысяч человек.

 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

19
Теги