Национальное агентство по предупреждению коррупции на своем очередном заседании приняло решение о проведении полной проверки деклараций 22 лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2015 и 2016 годы, сообщает пресс-служба НАПК.

Отмечается, что проведение полных проверок 18 субъектов декларирования начинается по информации, полученной от физических и юридических лиц, государственных органов в письмах, обращениях или жалобах, по сообщениям средств массовой информации, в которых были приведены факты о возможном отражении в декларации недостоверных сведений, касающихся конкретного субъекта декларирования и содержали фактические данные или утверждение, что могут быть проверены.

Субъекты декларирования, по которым начнут проверку:

Андриевская Людмила Михайловна, депутат Прилуцкого районного совета седьмого созыва, за 2016 год;

Болотов Денис Владимирович, начальник отдела управления уголовного розыска ГУ Национальной полиции в Одесской области, за 2016 год;

Воропаев Юрий Николаевич, народный депутат Украины, за 2016;

Гиль Антон Владимирович, прокурор прокуратуры Богодуховского района Харьковской области, за 2015 год;

Глуханчук Олег Васильевич, председатель Одесского окружного административного суда, за 2016 год;

Дмитренко Тимур Александрович, старший следователь СО ФГ ГНИ в Малиновском районе г. Одессы ГУ ГФС в Одесской области, за 2016 год;

Загоруйко Виталий Владимирович, судья Апелляционного суда Киевской области, за 2016 (после освобождения);

Иванюченко Сергей Иванович, председатель Белокуракинской райгосадминистрации Луганской области, за 2015 и 2016 годы;

Кисель Владислав Владимирович, депутат Вышгородского районного совета Киевской области, за 2016 год;

Климанский Анатолий Сидорович, директор КП «Служба единого заказчика» Авдеевского горсовета, за 2016 год;

Кузнецов Евгений Николаевич, начальник филиала «Дарницкий вагоноремонтный завод» ПАО «Украинская железная дорога», за 2016 год;

Ломакина Оксана Андреевна, заместитель руководителя Харьковской местной прокуратуры № 6, за 2016 год;

Мунтян Анатолий Радионович, первый заместитель директора ГП «Ренийский морской торговый порт», за 2016 год;

Нечепорук Кирилл Михайлович, начальник управления обслуживания налогоплательщиков ГНИ в Печерском районе ГУ ГФС в г. Киеве, за 2015 и 2016 годы;

Руденко Денис Петрович, депутат Кировоградского облсовета, за 2016 год;

Смычок Илья Анатольевич, депутат Житомирского облсовета, за 2016 год;

Соболев Вячеслав Александрович, депутат Киевского облсовета, за 2016 год;

Шарий Алексей Леонидович, заместитель начальника филиала «Дарницкий вагоноремонтный завод» ПАО «Украинская железная дорога», за 2016 год.

Кроме того, НАПК начало полную проверку деклараций 4-х должностных лиц, занимающих ответственное и особо ответственное положение, в соответствии со статьей 50 Закона Украины «О предотвращении коррупции»:

Бучко Владимир Анатольевич, директор юридического департамента Минприроды Украины, за 2015 и 2016 годы;

Георгиян Артем Павлович, начальник Государственной экологической инспекции в Харьковской области, за 2015 и 2016 годы;

Матусяк Сергей Владимирович, заместитель винницкого городского головы, за 2015 и 2016 годы;

Деревянко Владимир Михайлович, прокурор Луганской области, за 2016 год.

Отмечается, что проверка указанных деклараций продлится 60 календарных дней и будет начата на следующий день за днем ​​принятия соответствующего решения.