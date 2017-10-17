Президент Украины Петр Порошенко убежден, что отмена депутатской неприкосновенности будет способствовать борьбе с коррупцией в стране.

«Отмена депутатской неприкосновенности, как и создание антикоррупционного суда в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии Совета Европы – важные составляющие эффективной борьбы с коррупцией», - написал он в Facebook.

«Иммунитет народных избранников давно превратился в гарантию безнаказанности», - заявил Порошенко.

Глава государства также отметил, что финансирование антикоррупционного суда предусмотрено проектом бюджета на 2018 год, который на этой неделе Верховная Рада должна рассмотреть в первом чтении.

Как сообщал ForUm, Президент внес на рассмотрение Верховной Рады как неотложный проект закона «О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины)».