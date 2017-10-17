Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что Венецианская комиссия призвала отозвать законопроекты, предусматривающие создание антикоррупционного суда.

Об этом он заявил на согласительном совете парламента, сообщает Украинская правда.

По его словам, законопроекты были отправлены на Венецианскую комиссию для экспертной оценки.

«Мы уже получили результат этой экспертной оценки, и она предполагает отзыв депутатами указанных законопроектов. Также она предусматривает, что президент должен внести на рассмотрение свой вариант проекта закона», - сказал Парубий.

Он отметил, когда соответствующий президентский документ будет зарегистрирован, Верховная Рада рассмотрит его.

Напомним, 4 октября Президент Петр Порошенко заявил, что в Украине должна быть создана отдельная судебная антикоррупционная вертикаль в составе отдельного антикоррупционного суда, Кассационной инстанции антикоррупционной палаты в Верховном суде Украины и представительствами антикоррупционного суда на местах.

7 октября Венецианская комиссия предложила Порошенко немедленно подать в Верховную Раду Украины собственный законопроект об антикоррупционных судах в Украине, который будет опираться на рекомендации ВК.