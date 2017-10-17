Под Харьковом найдено тело одного из старшин первого состава батальона «Азов» Виталия Княжеского. Об этом сообщил в Facebook нардеп от Радикальной партии Игорь Мосийчук.

«Позавчера в лесу под Харьковом найдено тело Виталия Княжеского («Витуса») – 1980 г.р., уроженца Изюма Харьковской области», - написал нардеп.

По его словам, «Витус» - один из ведущих активистов организации «Патриот Украины», политзаключенный режима Януковича по делу «Защитников Рымарской» (освобожден постановлением ВРУ по списку Комитета освобождения политзаключенных).

«Весной 2014 принимал активное участие в борьбе с сепаратизмом в Харькове, где отличился в легендарном бою на той же Рымарской, после которого был снова арестован (долгое время находился под залогом и на моих поруках), один из старшин первого состава батальона «Азов» (отвечал за вооружение подразделения)», - сообщил Мосийчук.

По его словам, главная версия следствия – самоубийство.

«Якобы «Витус» застрелился из ружья», - написал нардеп.