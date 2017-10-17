также в разделеПроисшествия
В зоне АТО горячо: двое военных погибли, еще двое ранены 97
Директора обувной фабрики в Ужгороде застрелили в собственном кабинете 58
На Сумщине браконьеры убили двух благородных оленей 48
За сутки в зоне АТО ранены двое военных 24
АТО: Боевики сконцентрировали активность на двух направлениях 91
В харьковском парке осквернили памятник УПА 127
АТО: 21 обстрел за сутки, ранен один военный 37
В зоне АТО снайпер боевиков подстрелил пограничника 53
В Донецкой области столкнулись автомобили Нацгвардии и ОБСЕ 47
На Одесчине пьяный водитель насмерть сбил трех бабушек 67
Боевики 22 раза открывали огонь, ранен один военный 30
ОБСЕ: С начала года жертвами конфликта на Донбассе стали 400 человек 45
Автобус со сборной Украины по самбо попал в ДТП 308
Ситуация в АТО обострилась: за сутки – 41 обстрел 80
Ультрас «Днепра» избили нардепа Юрия Березу 166
На стоянке автосалона в Харькове сожгли 4 BMW 89
За сутки в зоне АТО ранены 4 военных 87
Отравление грибами на Львовщине: в больнице умерли 2 человека 46

Под Харьковом найдено тело одного из старшин первого состава батальона «Азов» Виталия Княжеского. Об этом сообщил в Facebook нардеп от Радикальной партии Игорь Мосийчук.

«Позавчера в лесу под Харьковом найдено тело Виталия Княжеского («Витуса») – 1980 г.р., уроженца Изюма Харьковской области», - написал нардеп.

По его словам, «Витус» - один из ведущих активистов организации «Патриот Украины», политзаключенный режима Януковича по делу «Защитников Рымарской» (освобожден постановлением ВРУ по списку Комитета освобождения политзаключенных).

«Весной 2014 принимал активное участие в борьбе с сепаратизмом в Харькове, где отличился в легендарном бою на той же Рымарской, после которого был снова арестован (долгое время находился под залогом и на моих поруках), один из старшин первого состава батальона «Азов» (отвечал за вооружение подразделения)», - сообщил Мосийчук.

По его словам, главная версия следствия – самоубийство.

«Якобы «Витус» застрелился из ружья», - написал нардеп.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

79
Теги