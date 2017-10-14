Предприниматель Владимир Тюрин, подозреваемый в организации убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, заявил российским следователям, что у него не было никаких мотивов для убийства. Об этом пишет Коммерсант в субботу со ссылкой на источники.



«Отвечая на вопросы участников расследования, Владимир Тюрин пояснил, что какой-либо неприязни к Денису Вороненкову он не испытывал и чувства ревности тоже, так как расстался с Максаковой-Игенбергс задолго до того, как она стала встречаться с депутатом от КПРФ», — пишет издание.

Тюрин также отметил, что не был знаком с убитым, и опроверг свои связи со спецслужбами.

В ходе расследования уголовного дела ГСУ СК РФ рассматривает различные версии преступления, однако большинство из них связаны с бизнес-конфликтами Вороненкова, который занимался сдачей в аренду и продажей нежилых помещений, а также конфликтами из-за раздела принадлежавшего ему имущества. Всего в рамках дела, по данным Ъ, было опрошено около пятидесяти человек из числа знакомых и родственников экс-депутата.

Напомним, 23 марта Вороненкова убили в центре Киева. В результате перестрелки также были ранены его охранник и сам нападавший, который позже скончался от ранений.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко объявил о раскрытии убийства: по версии следствия, заказчиком преступления выступил бывший гражданский муж вдовы политика Марии Максаковой россиянин Владимир Тюрин.