Христиане восточного обряда сегодня, 14 октября, отмечают один из самых почитаемых праздников – Покров Пресвятой Богородицы.

Согласно преданию, в этот день войско древних русов во главе с Аскольдом взяло в осаду Константинополь. Жители города в молитве обратились к Божией Матери, прося о спасении. Богородица явилась и укрыла людей своим покровом, сделав невидимыми для врага. Аскольд и его дружинники, поразившись увиденному, приняли крещение и стали христианами.

Покров был главным праздником казаков. В этот день проходили выборы нового атамана. Казаки верили, что Покров охраняет их, а Пресвятую Богородицу считали своей защитницей и покровительницей. На Запорожье была церковь святого Покрова.

«Покров накрывает траву листом, землю - снегом, воду - льдом, а девушек - брачным венцом», гласит поговорка. Какая погода на Покров, такой будет и зима. Если по сей день не опадут с вишен листья – на теплую зиму.

Незамужние девушки в этот день в молитвах просили о счастливой семейной жизни.

В Карпатской Украине к Покрову возвращались все пастушьи стада с полонин и завершали последнее путешествие чумаки.

Считается, что в этот день каждый верующий должен обратиться с молитвой к Пресвятой Богородице, прося у нее здоровья, помощи, поддержки и защиты, а также содействия в семейной жизни и, конечно же, в любви. Принято считать, что в течение всего года Богородица оберегает просителя, покрывая его непосредственно своим покровом.

В народном сознании Покров Пресвятой Богородицы соединился и с первым снежным покровом земли: считается, что снег, выпавший на Покров, обладает особой силой. Если умыться им, можно приумножить красоту, сохранить молодость.

Еще один ритуал, совершавшийся на Покров, - разжигание костра, в который нельзя было класть дрова: в нем горел сухой мох. В этот день нужно одаривать бедных и сирот, а также окуривать дома дымом от горящих веточек яблони или вишни - для благополучия и удачи.

Как в любой религиозный праздник, на Покров нельзя делать серьезную хозяйственную работу, а также выполнять многие домашние обязанности: строить, копать, убирать, стирать, шить, вязать, гладить. Если же все-таки появляются неотложные дела, их нужно выполнять добросовестно, «в правде и простоте». В праздник Покрова нельзя сквернословить, ругаться с людьми, употреблять алкогольные напитки, желательно даже не готовить что-то серьезное до позднего вечера.

Считается, что в Покров нельзя занимать деньги, а еще нельзя отказывать сватам. По примете, девушка, которая отказала сватам на Покрову, еще года три не будет никем просватана.

С 1999 года праздник Покрова в Украине отмечается как День украинского казачества, а в последние годы – как День защитника Украины вместо советского праздника, который отмечали 23 февраля.

Также 14 октября 1942 года была официально создана Украинская Повстанческая Армия.

По материалам: 112 Украина.