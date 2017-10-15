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Переход на «зимнее» время в 2017 году в Украине состоится 29 октября.

Перевод часов регламентируется постановлением Кабмина от 13.05.96 № 509 о порядке исчисления времени на территории Украины, сообщает Укринформ.

«Ввести на территории Украины такой порядок исчисления времени: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 03:00 на 1:00 вперед и в последнее воскресенье октября в 04:00 на 1:00 назад», - отмечается в документе.

«Летний» и «зимний» порядок исчисления времени впервые был введен в Великобритании в 1908 году для экономии и более рационального распределения электроэнергии в течение суток. В СССР переход на зимнее время и обратно регулярно осуществлялся с 1981 года. Сейчас более 110 стран мира переходят на «летнее» и «зимнее» время.

В 2011 году Верховная Рада пыталась отменить перевод часов на «зимнее» время, но под давлением общественности принятое постановление было отменено.
ForUm

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