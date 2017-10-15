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В воскресенье, 15 октября, на бульваре Марии Примаченко и улицы Иоанна Павла II будет запрещено движение транспорта.

Как сообщает пресс-служба КГГА, это связано с проведением торжественной церемонии открытия улицы Иоанна Павла II.

Так, движение запретят с 11:00 до 14:30 15 октября:

на бульваре Марии Примаченко (от улицы Иоанна Павла II до улицы Неманской)

на улице Иоанна Павла II (от бульвара Марии Примаченко до бульвара Дружбы народов).

Кроме того, будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств в месте проведения мероприятия.

На время проведения церемонии открытия улицы в работу маршрутов наземного пассажирского транспорта общего пользования, которые курсируют по указанным улицам, будут внесены изменения.

 
ForUm

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