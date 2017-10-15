В воскресенье, 15 октября, на бульваре Марии Примаченко и улицы Иоанна Павла II будет запрещено движение транспорта.
Как сообщает пресс-служба КГГА, это связано с проведением торжественной церемонии открытия улицы Иоанна Павла II.
Так, движение запретят с 11:00 до 14:30 15 октября:
на бульваре Марии Примаченко (от улицы Иоанна Павла II до улицы Неманской)
на улице Иоанна Павла II (от бульвара Марии Примаченко до бульвара Дружбы народов).
Кроме того, будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств в месте проведения мероприятия.
На время проведения церемонии открытия улицы в работу маршрутов наземного пассажирского транспорта общего пользования, которые курсируют по указанным улицам, будут внесены изменения.
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