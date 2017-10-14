В акции под Посольством Украины в Будапеште участвовали около 150 человек, преимущественно – люди старшего возраста. Она продлилась примерно час, сообщает 112 Украина.

Митинг организовала венгерская праворадикальная партия «Йоббик». Там присутствовали евродепутат от «Йоббика» Кристина Морваи, которой в сентябре запретили въезд в Украину, и Тамаш Гауди-Надь, представлявший эту партию в венгерском парламенте в 2010–2014 годах.

Корреспондент отмечает, что Гауди-Надь надел футболку с надписью «Крым – это Россия, а Закарпатье – это Венгрия», в которой он в 2014 году был на заседании сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Напомним, 13 октября в Будапеште под посольством Украины прошла акция «Самоопределение для Закарпатья», против которой протестовал МИД Украины.

По словам посла Украины в Венгрии Любви Непоп, организаторы выступают за: «самоопределение Закарпатья и свободу русинским, польским, болгарским, румынским, армянским национальным общинам, которые проживают на территории нынешней Украины» и выражают протест против «варварства путчистов, захвативших в плен Украины и вместе с ней венгерских национальных братьев».

Министр образования и науки Лилия Гриневич считает, что территории Украины, где компактно проживают представители нацменьшинств, не владеющие государственным языком, могут стать объектом территориальных претензий.