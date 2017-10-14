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Соломенский районный суд города Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины открыть уголовное производство в отношении главы Национального банка Украины. Соответствующее постановление от 5 октября опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений.

Согласно документу, истец подал жалобу на бездействие сотрудников НАБУ.

Так, согласно заявлению истца, он в конце августа направил в НАБУ письмо, в котором сообщалось о совершенных уголовных правонарушениях должностными лицами НБУ. Однако производство до сих пор не открыто.

«Обязать должностное лицо Национального антикоррупционного бюро Украины, в компетенцию которого входит внесение сведений в Единый реестр досудебных расследований, не позднее 24 часов после получения копии постановления внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о совершении уголовного преступления, указанные в заявлении», - говорится в постановлении.

Отмечается, что на судебное заседание представитель НАБУ не явился.

В упомянутом уголовном производстве фигурируют также акционеры банка «Финансы и кредит».

Напомним, 10 апреля Гонтарева заявила, что подала заявление об отставке с 10 мая.

10 мая стало известно, что обязанности главы НБУ будет исполнять первый заместитель председателя Национального банка Яков Смолий.
ForUm

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