Россия сознательно наносит вред здоровью задержанного российскими силовиками на территории Беларуси украинца Павла Гриба, которого удерживают в Краснодарском СИЗО. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

«Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным нарушением Российской Федерацией прав человека, игнорированием норм международного права и решения Европейского суда по правам человека №ECHR-LE2.3R от 6 октября 2017 года», – говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что РФ проигнорировала все обращения украинской стороны в представительство МИД РФ в г. Краснодар, уполномоченному по правам человека по Краснодарскому краю, Управлению ФСБ РФ по Краснодарскому краю о допуске специалистов Министерства здравоохранения Украины к незаконно удерживаемому гражданину Украины Павлу Гриба.

Министерство иностранных дел расценивает указанные действия России исключительно как сознательное нанесение вреда здоровью Гриба.

Как ранее сообщал ForUm, 24 августа 19-летний украинец Павел Гриб поехал в Беларусь и исчез.

7 сентября ФСБ официально подтвердила задержание украинца.

Российский суд арестовал Гриба до 17 октября.

Отец парня заявил, что содержание украинца в СИЗО без лекарств может привести к фатальным последствиям.

11 октября Украина отправила в Российскую Федерацию медиков для обследования задержанного российскими силовиками на территории Беларуси украинца Павла Гриба.