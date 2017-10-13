Новая правящая коалиция в Нидерландах хочет отказаться от голландского закона 2015 года, который позволяет проводить референдумы по поводу новых законов. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на издание De Volkskrant.

С июля 2015 году в Нидерландах действует закон о консультативном референдуме. Он дает гражданам возможность вынести на референдум принятые в парламенте законопроекты. Для этого надо собрать 300 тысяч подписей за определенное время.

Граждане высказываются за или против закона, и правительство решает, как поступить с документом. По этому закону был проведен один референдум - о ратификации Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной.

Он доставил массу проблем как тогдашнему голландскому правительству во главе с Марком Рютте, так и ЕС.

Несмотря на консультационный статус, предыдущее правительство не захотело идти против воли избирателей, проголосовавших против ратификации.

В итоге в декабре 2016 года было принято дополнительное решение из 6 пунктов, посвященных Соглашению об ассоциации. Они не меняют соглашение, а лишь подтверждают те нормы, которые уже есть в его тексте.

Один из инициаторов того референдума Тьери Боде уже заявил, что его партия «Форум за демократию» сделает все, чтобы сохранить этот закон, «включая организацию референдума по вопросу отмены референдума».

Как известно, 6 апреля 2016 года 61% участвовавших в референдуме граждан Нидерландов проголосовали «против», 38,21% - «за» Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

15 декабря 2016 года ЕС согласовал решение о завершении ратификации Соглашения об ассоциации Украины с ЕС с учетом условий Нидерландов, а именно проекта резолюции, в котором предлагается лишить Украину финансовой и военной помощи ЕС и не предоставлять гражданам Украины права жить и работать в странах ЕС.

30 мая Нидерланды завершили ратификацию Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.