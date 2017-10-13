Украина подала во Всемирную торговую организацию новый иск против РФ относительно ограничения импорта продовольственной и промышленной продукции, сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

«Сегодня, 13 октября, Украина направила во Всемирную торговую организацию

требование о проведении консультаций с Российской Федерацией относительно ограничительных мер в отношении импорта соков, пива и пивных напитков, кондитерских изделий, обоев», – говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что такие запреты и ограничения доступа осуществлялись на основе решений Роспотребнадзора, и, как следствие, экспорт такой продукции в РФ фактически прекратился: экспорт соков упал с 72 млн долл. США в 2013 (за год до введения запрета) до всего 400 тыс. Долл. США за первое полугодие 2017 г .; пива - с почти 400 тыс. Долл. США в 2013 до 0,4 тыс. Долл. США в 2015, пока торговля не ведется; экспорт кондитерской продукции снизился с 482 млн долл. США по трем кодам УКТ ВЭД (1704, 1806, 1905) в 2013 году до 663 тыс. Долл. США по коду 1905 и до 0,7 тыс. Долл. США по кодам 1704 и 1806 в первом полугодии 2017 г .; обоев (ограничение введены в апреле 2015 года, экспорт сократился с 201 млн долл. США в 2014 до 66 млн долл. США в 2015 и в 26,6 долл. США за первое полугодие 2017 года).

«Украина считает, что ограничение импорта продукции происхождением из Украины не соответствует обязательствам Российской Федерации, взятым в протоколе о вступлении Российской Федерации в ВТО, а также положениям генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года, соглашения об упрощении процедур торговли, соглашения о технических бар премьеры в торговле и соглашения по применению санитарных и фитосанитарных мер», – подчеркнули в МЭРТ.

Также отмечается, что согласно установленной процедуре РФ должна в течение 10 дней направить ответ на полученное требование о проведении консультаций, подтвердив готовность вступить в консультации в рамках указанного дела. После получения согласия РФ будет согласована дата и место проведения консультаций.

В МЭРТ подчеркнули, что данное дело станет первым в органе урегулирования споров ВТО, когда оспариваются положения соглашения об упрощении процедур торговли.

По информации торгового представителя Украины - заместителя министра экономического развития и торговли Натальи Микольской, это уже третий иск в ВТО против РФ.

Как ранее сообщал ForUm, 9 февраля Украина подала иск во Всемирную торговую организацию против Российской Федерации об ограничении транзита.