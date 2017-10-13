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Президент Петр Порошенко за исключительное мужество и героизм присвоил звание Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» 23-летнему командиру разведывательного отделения 15-го отдельного горно-пехотного батальона 128-й отдельной горно-пехотной бригады старшему солдату Александру Капушу, погибшему в боях с российским агрессором защищая суверенитет и территориальную целостность Украины.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства, награду Порошенко передал родителям защитника Людмиле Князевне и Василию Ивановичу.

Глава государства сообщил, что в феврале 2015 во время выполнения боевого задания группа разведчиков, возглавляемая Капушем, обороняла позиции от превосходящих сил боевиков. В сложный момент боя на группу со стороны противника бросили боевую гранату. «Александр не колеблясь прикрыл собой товарища, а сам погиб. Позиции были удержаны», - сказал Президент.

«Подвиг Александра навсегда останется в народной памяти, станет символом несокрушимости боевого духа защитников украинской земли», - подчеркнул Глава государства.

Командир разведывательного подразделения Александр Капуш с мая 2014 года принимал участие в проведении антитеррористической операции, в том числе в боях за аэропорт «Луганск».
ForUm

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