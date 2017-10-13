Прокуратура Черкасской области проводит досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению бывшего первого заместителя генпрокурора Рената Кузьмина и директора государственного предприятия «Комплекс отдыха «Пуща-Водица» за совершение ими особо тяжких и тяжких преступлений, предусмотренных ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины, ч.ч. 2 и 3 ст.209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем), ч.3 ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов), ч.1 ст. 366 (служебный подлог) и другой статей УК Украины. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Досудебным расследованием установлено, что в период 2008-2010 годов в то время заместитель и в дальнейшем первый заместитель генпрокурора, действуя по предварительному сговору в группе с директором ГП «Комплекс отдыха «Пуща-Водица» Государственного управления делами Администрации Президента Украины, путем злоупотребления служебным положением в корыстных целях, служебных подделок и использования заведомо поддельных документов, совершили самовольный противоправный захват земельного участка рекреационного назначения площадью 1,0457 га, самовольное незаконное строительство жилого дома площадью 1068 м кв. и прилегающих сооружений на этом участке рекреационного назначения, а также умышленные действия по сокрытию совершенных преступлений и легализации незаконно полученного недвижимого имущества.

Преступными действиями государству согласно заключению судебной экспертизы нанесен ущерб в размере более 1,2 млн грн, который в 250 раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан и является тяжелыми последствиями.

Также вследствие указанных преступлений в декабре 2010 года на то время первый заместитель генерального прокурора противоправно приобрел в собственность указанное недвижимое имущество незаконного происхождения, которое в 2010 году составило рыночную стоимость почти 8,4 млн грн, что согласно п. 3 примечания к ст. 209 УК Украины, превышает 18 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан и является особо крупным размером.

По результатам предварительного расследования 12 октября составлено письменное уведомление о подозрении бывшему первому заместителю генерального прокурора по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 197-1 (самовольное занятие земельного участка и самовольное строительство), ч. 2 ст. 197-1, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 197-1, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 209 УК Украины.

В настоящее время принятыми мерами установить местонахождение этого подозреваемого лица не представилось возможным. В соответствии с требованиями УПК Украины подозреваемый объявлен в розыск, проведение которого поручено Нацполиции, решается вопрос об обращении в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

Также 12 октября заместитель генерального прокурора в присутствии адвоката сообщил о подозрении директору ГП «Комплекс отдыха «Пуща-Водица» ГУД АП Украины по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 197-1, ч. 2 ст. 197-1, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 197-1, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 209 УК Украины.

В настоящее время на рассмотрении в суде находятся ходатайство прокурора об избрании этом подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу и отстранения от должности.

По ходатайству органа предварительного расследования на указанные объекты недвижимости судом наложен арест и в дальнейшем будет решен вопрос об их возвращении государству.

Досудебное расследование продолжается.