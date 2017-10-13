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Апелляционный суд Киева снял арест с 23 нежилых помещений, 5 квартир, 2 земельных участков, аптеки и денежных средств, изъятых у мэра Бучи Киевской области Анатолия Федорука.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українські Новини.

Все имущество мэра было арестовано по решению Печерского районного суда Киева 26 июля.

Жена Федорука Людмила Ивановна, сам мэр и их адвокат подали апелляцию на это решение 22 августа, и 4 октября Апелляционный суд удовлетворил жалобу.

Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции и снял арест со всего имущества.

По мнению коллегии судей Апелляционного суда, прокурор не мог при отсутствии гражданского иска ходатайствовать об аресте имущества подозреваемого с целью возмещения нанесенного ущерба.

«Наложение ареста с целью обеспечения гражданского иска, который будет подан в будущем, делает невозможным выяснение вопроса соразмерности имущества, на которое прокурор просит наложить арест и цены иска, поскольку он еще не подан заинтересованным лицом», - сказано в судебном решении.

Также отменен арест изъятых денежных средств: 29 749 гривен, 5 929 долларов, 150 евро, 1 040 польских злотых, 4 000 венгерских форинтов, 55 060 белорусских рублей.

Решение Апелляционного суда обжалованию не подлежит.

Напомним, Генеральная прокуратура изъяла в ходе обысков у Федорука документацию, подтверждающую махинации с землей на сотни миллионов гривен.

11 октября ГПУ сообщила о подозрении городскому голове Бучи и секретарю горсовета.

Суд избрал ему меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. 
ForUm

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