О каких-либо компенсациях Украине за Крым не может идти и речи, поскольку ни о какой аннексии говорить нельзя, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



«Здесь, конечно, нужно сказать, что в юридическом плане ни о какой аннексии, ни в фактологическом, ни юридическом плане, ни о какой аннексии, конечно, говорить нельзя. Это неверно, и, соответственно, не может идти речи ни о какой компенсации», - приводит слова Пескова РИА Новости.

«Поэтому сама формулировка о том, что подобные действия могут урегулироваться каким-то выкупом, с нашей точки зрения, конечно, не совсем правильны, точнее говоря, совсем неправильны», — добавил пресс-секретарь российского президента.

Напомним, президент Чешской Республики Милош Земан заявил, что считает потерю Украиной Крыма «завершенным делом» и предложил решить вопрос с помощью выплат Украине.

В МИД в ответ на это заявили, что Украина никогда не будет торговать своей территорией, своими ценностями и своей свободой.

Министр иностранных дел Павел Климкин считает выступление Земана срежиссированным.

В то же время премьер-министр Чехии Богуслав Соботка подчеркнул, что заявление Земана противоречит внешней политике правительства.



