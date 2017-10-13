также в разделеПолитика
МИД хочет разработать имплементационный план закона об образовании 9
Омелян уверяет, что в его декларации нет нарушений 26
Рада рассмотрит бюджет-2018 19 октября 20
Арьев: Блицкриг по возвращению РФ в ПАСЕ сорван 272
НАБУ подозревает Омеляна в незаконном обогащении 83
Пересмотр Ассоциации с Украиной не стоит на повестке дня Совета ЕС 20
Гриневич: «Языковые гетто» могут стать объектом территориальных претензий 66
МИД: Румыния готова к диалогу по закону об образовании 32
РФ и США высказались за продолжение встреч Волкера и Суркова 24
Сийярто после встречи с Климкиным не изменил позицию по закону об образовании 72
Климкин: Мы еще не доказали нацменьшинствам преимущества закона об образовании 54
Сенат Чехии: Заявлением о Крыме Земан легитимизировал агрессию РФ в Украине 85
Климкин разъяснил в Венгрии содержание образовательной реформы 114
В РФ заявили, что КНДР признала Крым российским 55
Еще 4 страны присоединились к санкциям ЕС против РФ 150
Медведчук обвинил власть в ущемлении конституционных прав русскоязычных граждан 109
Геращенко: Заявления Венгрии и Румынии можно рассматривать как территориальные претензии 91
«Глубоко психически больной»: Гройсман прокомментировал заявление Земана о Крыме 65

О каких-либо компенсациях Украине за Крым не может идти и речи, поскольку ни о какой аннексии говорить нельзя, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Здесь, конечно, нужно сказать, что в юридическом плане ни о какой аннексии, ни в фактологическом, ни юридическом плане, ни о какой аннексии, конечно, говорить нельзя. Это неверно, и, соответственно, не может идти речи ни о какой компенсации», - приводит слова Пескова РИА Новости.

«Поэтому сама формулировка о том, что подобные действия могут урегулироваться каким-то выкупом, с нашей точки зрения, конечно, не совсем правильны, точнее говоря, совсем неправильны», — добавил пресс-секретарь российского президента.
Напомним, президент Чешской Республики Милош Земан заявил, что считает потерю Украиной Крыма «завершенным делом» и предложил решить вопрос с помощью выплат Украине.

В МИД в ответ на это заявили, что Украина никогда не будет торговать своей территорией, своими ценностями и своей свободой.

Министр иностранных дел Павел Климкин считает выступление Земана срежиссированным

В то же время премьер-министр Чехии Богуслав Соботка подчеркнул, что заявление Земана противоречит внешней политике правительства. 


 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

18
Теги