В результате огня снайпера «ДНР» при исполнении служебных обязанностей на контрольном посту «Марьинка» получил огнестрельное ранение военнослужащий Краматорского пограничного отряда. Об этом сообщает Госпогранслужба.

Пуля попала пограничнику в плечо.

Раненому военнослужащему сразу оказали первую медицинскую помощь и каретой скорой помощи транспортировали в городскую больницу Курахово. На данный момент жизни и здоровью раненого ничего не угрожает.

По данному факту было проинформирован штаб АТО и представители ОБСЕ.