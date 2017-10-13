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В результате огня снайпера «ДНР» при исполнении служебных обязанностей на контрольном посту «Марьинка» получил огнестрельное ранение военнослужащий Краматорского пограничного отряда. Об этом сообщает Госпогранслужба.

Пуля попала пограничнику в плечо.

Раненому военнослужащему сразу оказали первую медицинскую помощь и каретой скорой помощи транспортировали в городскую больницу Курахово. На данный момент жизни и здоровью раненого ничего не угрожает.

По данному факту было проинформирован штаб АТО и представители ОБСЕ.
ForUm

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