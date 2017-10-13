Прокуратура Днепропетровской области совместно с сотрудниками Управления уголовного розыска Главного управления Национальной полиции в области разоблачила преступную группу, состоящую из служащего Национальной гвардии и двух гражданских лиц, которая более года занимались изготовлением и сбытом оружия и боеприпасов (ч.1 ст.263 УК Украины). Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Указанных лиц задержали во время сбыта очередной партии оружия и боеприпасов. Им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

На месте происшествия изъяты 4 самодельных пистолета, винтовка и более 5 тыс. патронов к указанному оружию. Также изъято оборудование для изготовления патронов и оружия.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.